Milan, Meite tornerà al Torino: il club rossonero non è convinto di riscattare il francese

Nessun riscatto in vista per il Milan relativamente a Soualiho Meite, arrivato lo scorso inverno dal Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport i rossoneri non dovrebbero esercitare l'opzione per il francese, che dovrebbe dunque tornare in granata dopo il prossimo 30 giugno.