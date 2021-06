Milan, mercato dei giovani di proprietà: Plizzari dovrebbe tornare, resta Daniel Maldini

vedi letture

Il Milan è impegnato nel rinforzare la rosa con diversi acquisti. Oltre alle conferme di Tonali (il riscatto è alle battute finali) e Brahim Diaz, la dirigenza dovrà trovare un sostituto di Hakan Calhanoglu, un esterno d’attacco e una punta (per Giroud tutto fatto, serve solo l’ok del Chelsea). Mancano due terzini all’appello e un quarto mediano al posto di Meitè che ha ripreso la strada verso Torino.

Ma c’è anche un mercato dei giovani di proprietà. Kalulu e Gabbia saranno confermati in rosa, a meno di offerte irrinunciabili, mentre dovrebbe essere Alessandro Plizzari il terzo portiere del Milan alle spalle di Maignan e Tatarusanu dopo l’addio dei fratelli Donnarumma. Il 21enne rossonero negli ultimi anni ha accumulato esperienza in prestito con Ternana, Livorno e Reggina.

Che futuro invece per Daniel Maldini? Il figlio del ds rossonero ha diversi estimatori, in particolare in serie B, ma dovrebbe rimanere in rosa anche per la questione delle liste Uefa. Daniel dopo una seconda parte di stagione sfortunata, dove ha subito un lungo infortunio, è pronto a mettersi in gioco nel ritiro estivo di Milanello.