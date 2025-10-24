Milan, Modric: "Persi due punti preziosi, siamo arrabbiati. Dovevamo chiuderla prima"

23

Luka Modric, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 2-2 contro il Pisa: "Dovevamo chiudere la partita nel primo tempo, quando abbiamo giocato solo bene ma abbiamo segnato solo un gol e siamo stati anche un po' sfortunati nell'episodio del rigore. Dobbiamo continuare su questa strada, è stata una buona gara ma questo è il calcio. Siamo arrabbiati perché abbiamo perso due punti preziosi, bisogna continuare a lavorare per migliorare".

Come vi gestite con Ricci?

"Bene, cerchiamo di creare più spazi in ogni parte della gara se ci prendono a uomo".