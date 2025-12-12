Milan, Modric: "I playoff sono sempre difficili, ma auguro all'Italia di qualificarsi. Vi aspetto..."

Il playoff è ancora lontano. A marzo l'Italia si gioca la qualificazione al prossimo Mondiale. Un impegno insidioso per gli uomini di Gennaro Gattuso che prima sfideranno in casa l'Irlanda del Nord e poi, in caso di passaggio del turno, la vincente (in trasferta) fra Bosnia e Galles. Gare che andranno portate a casa se gli azzurri non vorranno saltare per la terza volta di fila questa competizione. E sulle possibilità italiane si è pronunciato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il centrocampista del Milan Luka Modric:

"Sarebbe una tragedia per voi saltare la terza Coppa del mondo di fila... Spero che l’Italia si qualifichi perché al prossimo Mondiale ci saranno tutte le migliori e l’Italia è una delle migliori. Quindi deve esserci". Parole che sanno di rassicurazioni chiede il collega: "Gli spareggi sono sempre difficili, ma auguro all’Italia di qualificarsi. Vi aspetto...".

Girone non facile invece per la sua Croazia che dovrà affrontare Inghilterra e Ghana oltre a Panama: "L’Inghilterra è... l’Inghilterra, una delle nazionali

più forti in circolazione, ma non sottovalutiamo nessuno. Siamo in un gruppo difficile e dobbiamo prepararci bene. Al Mondiale però manca tanto tempo e ora bisogna pensare al presente e al Milan perché vogliamo continuare su questa strada".