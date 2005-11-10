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Milan, una novità per la fascia destra: contatti per Mazraoui, Amorim lo apprezza molto

Milan, una novità per la fascia destra: contatti per Mazraoui, Amorim lo apprezza molto TUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 12:15Serie A
Il Milan non si ferma a due acquisti ma setaccia il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi: l'ultimo nome è quello di Nasser Mazraoui, in scadenza nel 2028 con opzione. Amorim lo adora e ha già lavorato insieme al marocchino

Il Milan non si ferma a Goncalo Ramos e Mario Gila. Per ricostruire le fondamenta rossonere e dare un senso al progetto di Ruben Amorim, nuovo allenatore, tra le priorità c'è quella di ingaggiare un laterale e il nome nuovo sul taccuino della dirigenza meneghina proviene dal Mondiale 2026: Noussair Mazraoui del Marocco, di proprietà del Manchester United. Giocatore che tra l'altro il tecnico portoghese ha allenato proprio la scorsa stagione ai Red Devils, prima di andarsene.

Stando a quanto riferito da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato internazionale, ci sono trattative in corso ma per il momento i club non si sono ancora sentiti direttamente. Mazraoui però, a 28 anni, ha anche un contratto che scadenza nel 2028 con opzione ed è un profilo stimato da Amorim. Il mercato è lungo e tutto può succedere, ma potrà essere un nome veramente trattato dal Milan.

Il forte gradimento dell'allenatore del Milan però esiste eccome, viste le qualità di Mazraoui, specialmente in ambito di polivalenza in campo: non ha rivestito solo copertura da laterale ma in piena emergenza anche da difensore centrale.

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