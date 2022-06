Milan, occhi su Antony dell'Ajax ma il Manchester United è nettamente avanti

Un nome nuovo per l'esterno d'attacco del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport i rossoneri hanno messo gli occhi su Antony dell'Ajax, anche se è forte il pressing del Manchester United sul giocatore, grazie a Ten Hag che lo ha già allenato in Olanda. I Red Devils hanno messo sul piatto ben 45 milioni ed è difficile che il Milan voglia partecipare ad aste, forti del fatto di potersi giocare la carta Champions League con il brasiliano, visto che gli inglesi non si sono qualificati per la prossima edizione della massima competizione europea.