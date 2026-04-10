Milan, occhi su Can Uzun: gioiello che Montella ha fatto esordire con la Turchia

Can Uzun, 20 anni e già nel giro della nazionale maggiore turca, è nel mirino di diversi club, fra cui il Milan. Lo riporta la Bild che evidenzia come la base di partenza dalla quale l'Eintracht Francoforte, titolare del suo cartellino, partirà, sarà di almeno 40-45 milioni di euro.

HA ESORDITO A 18 ANNI CON LA TURCHIA GRAZIE A VINCENZO MONTELLA

Trequartista, classe 2005, è nato in Germania, a Regensburg e in terra tedesca è cresciuto calcisticamente, pur avendo chiare origini turche. L'Eintracht lo ha acquistato dal Norimberga, club dove ha fatto la trafila giovanile, nel 2024 per 11 milioni. In questa stagione sta sbocciando: 22 presenze in tutte le competizioni, 8 presenze e 5 assist. Vincenzo Montella lo segue da tempo e gli ha dato una chance nella nazionale maggiore quando aveva solamente 18 anni e 4 mesi, in un'amichevole contro l'Ungheria. Questi mesi saranno decisivi per capire se verrà portato nella squadra che giocherà i Mondiali in Nord America.