Milan, Origi e Ballo-Touré in uscita: avvisati i loro agenti per cercare soluzioni definitive

vedi letture

Domani il Milan dà avvio ufficiale alla sua stagione con il raduno di Milanello. Ci saranno le prime parole di Paulo Fonseca come nuovo tecnico rossonero, probabilmente affiancato da un membro della dirigenza, e poi ci sarà il primo allenamento a Carnago. Il mister portoghese avrà una squadra a ranghi ridotti: da una parte non ci sono infatti i top player impegnati tra Europeo e Copa America, dall'altra non c'è nessun nuovo acquisto. Per queste ragioni la Curva Sud diserterà l'appuntamento, in via del tutto eccezionale.

A comporre la "prima" rosa milanista di Fonseca ci saranno tantissimi esuberi. Alcuni che potranno essere piazzati, anche ricavandoci qualcosa, nei prossimi giorni (Maldini, Saelemaekers, Colombo), altri invece che difficilmente porteranno risorse nelle casse rossonere ma che non sono più parte del progetto del club e dunque vanno sistemati altrove. Si tratta in particolare di Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, reduci da stagioni anonime in Premier: il primo con il Nottingham, il secondo con il Fulham. Come scrive Tuttosport, i rispettivi agenti sono stati avvisati dal club di trovare una soluzione definitiva per i loro assistiti.