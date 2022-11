Milan, per Aouar ci sono Juve e Roma da battere. Con 8 milioni può arrivare già a gennaio

Il Milan fa sul serio per Houssem Aouar. Il centrocampista classe '98, in passato seguito con grande interesse dalla Juventus, lascerà il Lione a fine stagione. In passato, il club francese è arrivato a chiedere fino a 50 milioni per il suo cartellino, ma il contratto in scadenza a giugno lascia poche possibilità di scelta e il giocatore avrebbe già comunicato alla società la sua decisione.

Concorrenza e 8 milioni. I rossoneri, come detto, sono seriamente intenzionati a muoversi. Ma, ricorda La Gazzetta dello Sport, devono fronteggiare una certa concorrenza, interna e non: in Italia, la Juve resta alla finestra, ma soprattutto la Roma è interessata a rinforzare il centrocampo di Mourinho. E Aouar, che non è ancora entrato in pianta stabile nel gruppo della nazionale di Deschamps - una sola presenza coi Bleus, in amichevole - fa gola anche all'estero. Così, se Adli partirà in prestito e Ballo-Touré porterà un po' di liquidità, il Milan potrebbe anticipare i tempi e muoversi già a gennaio: basterebbe un'offerta da 8 milioni di euro. Ad aiutare, i buoni uffici con il suo entourage: l'agenzia che ne cura gli interessi è la stessa di Kalulu e Dest.