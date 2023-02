Milan, per Tomori nessuna ricaduta: ha provato prima del match ma si è scelta la prudenza

Sembrava certo del rientro, Fikayo Tomori nella sfida di stasera del Milan contro il Tottenham a San Siro. Il difensore inglese invece non solo non è in campo, ma non è presente neanche in panchina e seguirà così la sfida dalla tribuna. Per il giocatore, secondo quanto raccolto, non c'è però nessuna ricaduta: ha provato prima del match, ma per evitare qualsiasi tipo di rischio Pioli e lo staff hanno optato per la scelta prudente.