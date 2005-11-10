Milan, Tomori in uscita: il difensore rossonero ha estimatori in Premier League

Il difensore rossonero piace molto in Inghilterra e potrebbe partire. In entrata resiste sempre la pista che porta a Gonçalo Inacio

Tanti cambiamenti in difesa per il Milan. La squadra rossonera è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sono previste tante novità nella squadra di mister Amorim che si presenterà ai nastri di partenza della stagione. La mancata qualificazione alla Champions League è certamente una macchia che non si cancella e l’obiettivo ovviamente sarà quello di ritornare nella competizione regina per club già dall’anno prossimo. E per farlo serviranno rinforzi che da via Aldo Rossi stanno già ricercando in concerto ovviamente con il nuovo allenatore.

Si lavora per Gonçalo Inacio

Per quanto riguarda i possibili innesti, resiste la pista che porta a. Il difensore dello Sporting Lisbona è un obiettivo dei rossoneri. Le parti stanno trattando sulla base di 35 milioni di euro e la speranza è di poter arrivare ad una fumata bianca già nelle prossime settimane. Il sogno però resta sempredel Liverpool conche resta sempre sullo sfondo così come

Tomori in uscita

E chi potrebbe partire invece è. Il centrale, riporta l’edizione odierna della, ha il contratto in scadenza nel 2027 e non sembra essere propenso al rinnovo. Su di lui, si legge, ci sarebbero estimatori in Inghilterra.