Milan, Pioli: "Lavoriamo per realizzare i sogni che faccio la notte. La strada è lunga"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Sampdoria, ai microfoni di Sky ha parlato Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, primi in classifica dopo i tre punti conquistati: “È stata una settimana perfetta. Ci aspettavano incontri delicati e difficili e averli centrati è un ottimo segnale. Mancano tante partite, recuperiamo le energie e ci prepareremo partita per partita”.

+1 dall’Inter. Un anno dopo La Spezia siete di nuovo primi.

“La cosa più importante è l’identità e la abbiamo, è la cosa più gratificante. Abbiamo il nostro obiettivo, abbiamo due punti in più dell’anno scorso. Sarà difficile, ma cercheremo di farlo preparando la prossima partita come la partita più importante”.

Il Pioli tifoso sogna lo scudetto?

“Fossi un tifoso sarei stato sugli spalti con i nostri a festeggiare. Io cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte”.

Calabria bloccato era una strategia?

“Sono stati i ragazzi a capire bene le uscite. L’avevamo preparata con una Samp col 4-3-1-2, l’abbiamo capito un’ora prima che avrebbero cambiato. Thorsby usciva alto, Candreva stringeva e ci lasciava più spazio per Florenzi. L’abbiamo letta bene, qualche spazio ce lo concedono sempre e l’esperienza ci ha aiutato ad essere più lucidi”.

Avete venti punti in più di due anni fa. Avete l’ambiente più compatto della A?

“Credo di sì, da allenatore del Milan sono orgoglioso quando i nostri tifosi sanno applaudire un recupero palla, un gesto morale. Siamo di altissimo livello per spirito, fiducia, ed è sempre l’ambiente a trascinare. Sappiamo che la strada è lunga, ma giocando così possiamo toglierci soddisfazioni”.

Essere senza coppe è un vantaggio?

“L’uscita dalla Champions è stata una delusione. La partita di Madrid ci ha dato il modo di giocarcela col Liverpool e non ci siamo riusciti. Siamo in semifinale di Coppa Italia, ci sarà spazio per tutti. L’anno scorso l’Inter ha vinto perché ha giocato meglio e ha avuto più continuità, non so se la Champions li abbia favoriti. Abbiamo un metodo in cui crediamo molto, speriamo di fare bene”.

Leao cos’è?

“Leao è eccezionale, non deve accontentarsi. Se vorrà giocare 90 minuti deve correre tutta la partita. Non so se siamo i più forti del campionato, ma in quanto a spirito non siamo secondi a nessuno. Dopo un mese di vacanza ho detto che c’erano due giocatori diversi: Leao e Tonali. Quando hai talento, senza sacrificio il successo non arriva e dobbiamo saperlo”.

Cosa sogna di notte?

“Non posso dirlo. Ora pensiamo alla prossima, poi andremo avanti”.