Milan, Pioli: "Non contano le ultime 9 partite, ma solo quella di domani. Non sarà facile"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma, sua ex squadra ed ora impegnata nella lotta salvezza: "Conta esclusivamente la partita di domani, non mi piace il concetto di dire che mancano nove partite, no. Conta solo quella di domani e dovremo cercare di giocare meglio di come abbiamo fatto nell'ultima gara, domani affrontiamo una squadra fisica, veloce e che gioca un calcio efficace".