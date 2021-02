Milan, Pioli: "Oggi vittoria pesante in uno scontro diretto, ma dobbiamo migliorare ancora"

vedi letture

Intervistato da Milan TV, il tecnico rossonero Stefano Pioli commenta così il successo di oggi contro la Roma:

Un bel modo per reagire: “Devo fare i complimenti ai giocatori, era una partita pesante in tutti i sensi. Per la classifica sicuramente, era uno scontro diretto. C’era grande motivazione e determinazione e ora grande felicità, ma dobbiamo cercare ancora di migliorare”.

Oggi in campo siamo stati molto meglio: “Era il nostro obiettivo cercare di essere più compatti e palleggiare. Saper scegliere in base a come ci vengono a prendere gli avversari, siamo stati molto bravi a leggere le situazioni”.

Su Rebic: “È il Milan che mi aspetto, la squadra è stata attiva e compatta e lucida. Così le qualità dei singoli vengono esaltate”.

Sugli infortuni: “Qualche problemino l’hanno avuto, non sappiamo l’entità. Speriamo che siano solamente affaticamenti dovuti alla stanchezza e non qualche problema muscolare”.