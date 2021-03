Milan, Pioli punta Orsolini del Bologna. Può arrivare per una cifra attorno ai 20 milioni

vedi letture

Per rinforzare la batteria di esterni offensivi il tecnico del Milan Stefano Pioli starebbe guardando in casa Bologna. L’obiettivo, secondo quanto riferito dall’edizione emiliana di Repubblica.it, è Riccardo Orsolini. Pioli ritiene che il classe ‘97 sia perfetto per occupare il ruolo di esterno destro nel tridente dietro la punta, ruolo ora occupato da Alexis Saelemaekers. Il Milan, che segue anche il regista Svanberg, punterebbe ad acquistarlo per una cifra di 18-20 milioni di euro con i rossoblù che sarebbero pronti ad accettare un’offerta simile se dovesse arrivare sul tavolo della dirigenza.