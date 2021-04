Milan, Pioli ritrova l'attacco: oggi in gruppo Leao, Diaz e Mandzukic

Stefano Pioli ritrova svariate pedine importanti per la partita di sabato contro il Parma: dopo il recupero di Rafael Leao, oggi hanno ritrovato l'allenamento in gruppo anche Mario Mandzukic e Brahim Diaz. Per il tecnico parmigiano dunque finalmente torna l'abbondanza in attacco, una situazione molto importante per lanciare lo sprint Champions.