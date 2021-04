Milan, Pioli: "Servono 75 punti per la Champions, ma è difficile fare calcoli"

Perché pochi punti in casa? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto anche a questa domanda: "Purtroppo i numeri casalinghi sono nettamente inferiore rispetto a quelli in trasferta, bisogna tornare a vincere nel nostro stadio. Quanti punti per la Champions? 75 potrebbe essere la soglia giusta ma è difficile fare calcoli, ci sono molti scontri diretti, partite molto dure. Non abbiamo tutti i giocatori, non avremo Leao, Mandzukic, Calabria, Romagnoli, Maldini e forse Diaz. Vogliamo non avere rimpianti fino al termine della stagione, dieci gare da affrontare con grande attenzione".

