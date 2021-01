Milan, Pioli sulle condizioni di Kjaer: "Era affaticato ai flessori. Spero sia disponibile per la Juve"

vedi letture

Simon Kjaer è uscito a dieci minuti dalla fine della sfida di questa sera contro il Benevento, nella partita che ha sancito il suo ritorno in campo. In merito Stefano Pioli ha dichiarato: "Kjaer era affaticato ad entrambi i flessori e quindi lo abbiamo sostituito. Credo che non abbia grandi problemi e spero che sia disponibile per la gara contro la Juventus"