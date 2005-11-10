Il Milan prepara il regalo di Natale ad Amorim: a gennaio ritorno alla carica per Gonçalo Inacio

Il difensore portoghese in estate è sfumato proprio sul gong. Il Milan è pronto a tornare alla carica ma lo Sporting potrebbe chiedere più di 40 milioni.

Il primo approccio risale a fine giugno, poco dopo la chiusura dell’operazione Goncalo Ramos. Il Milan ha lavorato per due mesi su Gonçalo Inacio, arrivando all’assalto decisivo tra il 30 e il 31 agosto con una proposta da 40 milioni di euro, inizialmente accettata dallo Sporting Lisbona a una condizione: trovare in 24 ore un sostituto all’altezza. Missione fallita per il club portoghese e trattativa saltata sul gong. Un affare rimandato, però, più che definitivamente tramontato. Secondo quanto infatti riferito da Tuttosport, Inacio resta infatti un obiettivo concreto per la difesa rossonera.

Il ritorno di fiamma a gennaio

Il Milan non ha interrotto i contatti con Inacio e il suo entourage e prepara un nuovo tentativo già tra fine dicembre e gennaio. La base economica sarà quella dei 40 milioni offerti in estate, anche se lo Sporting potrebbe chiedere qualcosa in più considerando la finestra invernale. Il club lusitano nel recente passato ha dimostrato di saper cedere i propri big, purché alle condizioni ritenute corrette.

Il pupillo di Amorim

Il tecnico portoghese aveva indicato fin da subito il connazionale come possibile rinforzo, forte anche dei quattro anni trascorsi insieme allo Sporting. Inacio è soprattutto un centrale mancino, perfetto per giocare nella linea a tre, ma possiede le qualità tecniche per agire anche da centrale puro o, all’occorrenza, sulla sinistra. Adesso può diventare il regola di Natale di Ruben Amorim.