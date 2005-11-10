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Milan pronto all'esordio in Europa League, Scaroni: "Vogliamo sempre vincere"
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Consueto appuntamento con il pranzo UEFA per il Milan, che questa sera ospiterà a San Siro il Benfica nell’esordio stagionale in Europa League.
Il presidente rossonero, Paolo Scaroni, si è soffermato brevemente sulle ambizioni milaniste nell’approcciarsi alla seconda competizione UEFA: “Noi vogliamo sempre vincere”.
I rossoneri, che hanno vinto in sette occasioni - record italiano - la Coppa dei Campioni o Champions League, non hanno mai invece trionfato nella seconda competizione europea.
Fonte Da Milano, Antonello Gioia
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