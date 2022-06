Milan, prossima settimana nuovi contatti per chiudere col Lille l'arrivo di Renato Sanches

La prossima settimana, spiega Sky Sport, andranno in scena nuovi contatti fra il Milan ed il Lille per Renato Sanches. Il tutto verosimilmente si verificherà dopo i rinnovi di Maldini e Massara, a quel punto il Milan potrà sferrare l’attacco decisivo e chiudere l’operazione. I dettagli sono quelli noti, con esborso di circa 18-20 milioni di euro per la società francese e ingaggio da oltre 3 milioni netti a stagione per il centrocampista portoghese.