Milan, Rebic è recuperato per la Samp. Oggi nuovo check medico per Leao e Mandzukic

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Ante Rebic: il giocatore croato - sottolinea Tuttosport - è tornato ieri ad allenarsi in gruppo e dunque sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di sabato contro la Sampdoria. Hanno invece lavorato ancora parte sia Rafael Leao che Mario Mandzukic, i quali dovrebbero oggi essere sottoposti ad un nuovo check medico per capire quando potranno anche loro tornare a lavorare con il resto dei compagni.