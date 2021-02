Milan, Rebic in gruppo al pari di Calabria. Anche Diaz prova ad accelerare

Buone nuove in casa Milan: Ante Rebic ha svolto tutto allenamento in gruppo, ed è disponibile per la gara di Europa League, al pari di Davide Calabria, che si è allenato completamente con la squadra. Prosegue il lavoro di recupero per Brahim Diaz: l'ex Real sta lavorando sul campo, un allenamento personalizzato per mettere benzina nelle gambe.