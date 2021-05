Milan, resta caldo il nome di Ilicic: i rossoneri non vorrebbero spendere più di 5-7 milioni

Josip Ilicic resta un nome caldo in casa Milan ma come riportato da Tuttosport il club rossonero poroverà l'affondo solo a condizioni molto favorevoli. Lo sloveno, classe 1989, potrebbe lasciare Bergamo ma da via Aldo Rossi non sembra esserci l'intenzione di mettere sul piatto più di 5-7 milioni di euro, ovvero la cifra a cui l'Atalanta ha ceduto Gomez al Siviglia.