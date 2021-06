Milan, rinnovo-Romagnoli: presto nuovo incontro. I rossoneri vogliono 3 centrali di livello

vedi letture

In casa Milan continua a tenere banco il tema relativo al rinnovo di Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club rossonero vuole avere tre centrali di alto livello per affrontare al meglio la prossima stagione sia in campionato che in Champions League e per questo l’appuntamento per trattare l’eventuale rinnovo non potrà essere rimandato troppo a lungo: se l’affare andrà in porto, il Milan centrerà un obiettivo doppio, affacciarsi alla prossima stagione con un pezzo pregiato della rosa non più in scadenza di contratto e affrontare la Champions con una difesa all’altezza.