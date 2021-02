Milan, risultato amaro ma non troppo: per passare il turno in Europa può bastare anche un pari

È già tempo di calcoli per le italiane in Europa League, che dopo il turno d'andata dei sedicesimi, giocato ieri, devono fare i conti per capire quali sono i risultati che gli permetteranno di accedere al turno successivo. Il 2-2 maturato al Marakana tra Stella Rossa e Milan, permette ai rossoneri di avere diversi risultati a favore che non comprendono per forza la vittoria. Ai rossoneri basterà pareggiare per 0-0 o per 1-1 per passare il turno. Col 2-2 si andrebbe ai supplementari, mentre con un pareggio con più di 3 gol a squadra (3-3, 4-4 ecc) passerebbero i serbi, altrimenti costretti a vincere per ribaltare il pronostico.