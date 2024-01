Milan-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Svilar dal 1', Adli titolare con Gabbia

Dimenticare la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia e conquistare tre punti fondamentali per il campionato. La prima giornata del girone di ritorno riserva subito un big-match: all'andata vinsero i rossoneri, stasera la Roma cerca la rivincita senza Mourinho in panchina. Ecco le scelte ufficiali: il Milan schiera Gabbia e Adli, preferiti a Simic e Musah, mentre i giallorossi non recuperano Dybala e si affidano alla coppia El Shaarawy-Lukaku davanti. In porta c'è Svilar.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.