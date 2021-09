Milan, Romagnoli: "L'anno scorso ho fatto qualche errore, l'importante è sapersi rialzare"

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, commenta il successo dei rossoneri contro la Lazio ai microfoni di DAZN: "Oggi abbiamo fatto una partita perfetta. Loro sono una squadra molto forte ma noi abbiamo dato tutto quello che avevamo".

Sul periodo difficile vissuto: "Io cerco di dare sempre il massimo, sia in allenamento che in partita. L'anno scorso ho fatto un po' di errori, c'è stato un periodo un po' così ma capita. L'importante è sapersi rialzare. Io devo cercare di giocare al massimo quando chiamato in causa per mettere il mister in difficoltà".

Milan che può sognare in grande? "Presto per dirlo, siamo alla terza giornata e il campionato è lunghissimo".