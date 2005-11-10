Milan in vantaggio a Salisburgo nel segno di Cisse. Rossoneri avanti 0-2 all'intervallo

È un bel Milan quello del primo tempo visto a Salisburgo. Rossoneri avanti di due gol e meritatamente. Grande protagonista Alphadjo Cisse, autore della doppietta che coincide con le sue prime reti europee.

Turnover massiccio per Amorim, ma che sta pagando

Ruben Amorim ha schierato una formazione cambiata per 8/11, confermando i soli Maignan, Pavlovic (fresco di rinnovo e nel suo ex stadio) e Rabiot. Ripescato Tomori, nuova chance a Hutchinson e attacco affidato a Camarda. Fin qui solo il centravanti è quello che sta faticando un po', non riuscendo a rendersi pericoloso. Per il resto difesa in cui si è ben distinto De Winter con alcune chiusure notevoli, centrocampo che ha in Rabiot il suo totem, fasce che funzionano e trequartisti che si distinguono per le due fasi: Loftus-Cheek più abile nel recuperare palloni, Cisse letale negli inserimenti. Nota di merito anche per Hutchinson: bocciato contro il Benfica per 45', l'inglese si sta facendo apprezzare per la facilità nel saltare l'uomo e per il contributo nelle due reti.

Cisse due volte letale

Le reti: vantaggio al 15' con una bella azione sviluppata sulla fascia dal Milan con Hutchinson che duetta con Rabiot e poi dalla destra calibra un traversone perfetto con Cisse che si inserisce e impatta perfettamente il pallone di testa, superando il portiere. Al 32' il bis: azione che parte dalla destra con Hutchinson per Rabiot che serve Bartesaghi che e sua volta mette a centro area dove si inserisce il trequartista che mette la palla in rete.