Milan, Scaroni: "Con questo San Siro sarà impossibile tornare al top in Europa. È obsoleto"

Nel corso dell’evento Lo sport che verrà organizzato dal Foglio Sportivo il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a 360° del futuro del club e del calcio partendo dalla situazione relativa alla ristrutturazione di San Siro: “Da quello che leggo mi sembra che i problemi dei nostri cugini siano un po’ dietro alle loro spalle. Io sono convinto che noi, l’Inter e la città di Milano abbiamo tutti bisogno di un nuovo stadio. Non possiamo tornare al vertice d’Europa con questo San Siro. Credo che il sindaco e l’amministrazione comunale condividano il nostro progetto, ma ora serve un’accelerata perché resta la grande speranza che l’inaugurazione dei Giochi Olimpici del 2026 possa essere fatta nel nuovo San Siro. - continua Scaroni come riporta Calcio e Finanza - Elezioni? Non ho l’impressione che il tema stadio sia un tema di campagna elettorale. Mi sembra che, per quanto riguarda la giunta e il sindaco stesso, lo abbiano portato avanti per un anno, se il sindaco era contrario poteva dirlo prima. Per quanto riguarda l’opposizione, non vedo nessuno contrario al progetto. Tutti si rendono conto che lo stadio Meazza a cui siamo affezionati è un impianto obsoleto per la nostra epoca. Tutti noi milanesi vorremmo un progetto, pagato da stranieri, per rilanciare la nostra città”.