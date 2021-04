Milan, Scaroni darà le dimissioni da consigliere ma la Lega Calcio potrebbe non accettarle

La posizione di Paolo Scaroni, presidente del Milan e consigliere della Lega Caclio, rispetto a quella di Agnelli e Marotta, è decisamente diversa agli occhi dell'Assemblea. I rossoneri e lo stesso dirigente infatti, hanno sempre sposato il progetto dei fondi in favore della Serie A senza fare retromarcia come invece hanno fatto Juve e Inter. Poi, il Milan per sua volontà, aveva inserito una clausola nella sua adesione alla Superlega: ok, purché non vada contro il benestare di Fifa e Uefa. Scaroni presenterà le proprie dimissioni da consigliere alla prima occasione utile, ma per i motivi sopra citati, non è detto che vengano accettate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.