Milan, scatto Champions. Il Barça punta un difensore italiano: non è Bastoni. Le top news delle 18

Il rendimento e la crescita di Marco Palestra continua ad attrarre gli interessi delle big d'Europa. Il suo campionato al Cagliari è stata una delle sorprese più positive dell'intera Serie A, con la presenza nei playoff per il Mondiale con l'Italia che è stata solo la logica conseguenza. L'ultima big europea ad essersi messa sulle sue tracce, scrive oggi il Mundo Deportivo, è il Barcellona. Il club blaugrana, si legge, nelle ultime settimane ha inviato osservatori direttamente in Italia per osservarlo dal vivo. E le relazioni sono state più che positive. Di Palestra piace lo spirito offensivo, la duttilità nel poter giocare all'occorrenza su entrambe le corsie laterali e la qualità nell'utilizzare entrambi i piedi per accentrarsi e arrivare alla conclusione. La concorrenza è foltissima: in Italia Juventus e soprattutto Inter lo hanno messo nel mirino per l'estate. Ma anche in Inghilterra diverse big lo stanno seguendo, dall'Arsenal al Manchester City. Almeno secondo il quotidiano spagnolo. Al Barcellona comunque piace e l'eventuale affondo dipenderà dalle direzioni che prenderanno i vari Kounde e Alejandro Balde al termine della stagione, così come dal possibile riscatto di Cancelo. In più, c'è da capire quale sarà la valutazione che ne farà l'Atalanta proprietaria del suo cartellino, col prezzo destinato a lievitare ulteriormente vista l'asta internazionale che si sta scatenando.

Nessuna rete nel lunch match di giornata tra Cremonese e Torino. Lo 0-0 lascia qualche rimpianto per la formazione di casa che nella ripresa ci prova più volte a trovare il gol senza successo. Un pareggio che permette comunque agli uomini di Giampaolo di staccare il Lecce al terzultimo posto e portarsi a 28 punti, Torino che invece sale a quota 40.

Igli Tare ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, con lo stesso tecnico livornese che nella conferenza stampa di ieri aveva ammesso come nel suo dna fosse presente la voglia di dare continuità ai progetti sposati, come dimostra la sua carriera. La risposta era arrivata dopo la domanda sul possibile futuro ruolo da ct azzurro. Questo il pensiero di Tare: "Inutile parlare adesso di queste situazioni, dobbiamo orientare queste energie verso il nostro obiettivo che è la Champions. L'obiettivo vuol dire tanto per la programmazione futura, sul futuro di Allegri non c'è da discutere. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione e ha un contratto lungo, come ha detto gli piace programmare e su questo stiamo lavorando insieme per il futuro".

Dopo due ko consecutivi il Milan torna al successo contro l'Hellas Verona e aggancia il Napoli al secondo posto in classifica. Tre punti fondamentali per la corsa alla Champions dei rossoneri che pur fanno una fatica tremenda per piegare l'Hellas Verona. Al Bentegodi decide la rete realizzata nel finale di primo tempo da Adrien Rabiot. Allegri nel post partita ha dichiarato: "La partita di oggi era complicata, perché venivamo da due sconfitte e a sei giornate dalla fine i punti diventano importanti, le pressioni aumentano per la paura di non arrivare all'obiettivo. Giocare a Verona è sempre difficile, bisognava far meglio tecnicamente ma in questo momento bisogna badare al sodo e portare a casa il risultato per portare a casa il nostro obiettivo che è la qualificazione in Champions. Nazionale? No, fino a questo momento non c'è stata nessuna telefonata e il mio unico pensiero è sul Milan, perché abbiano iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme".