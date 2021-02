Milan, se Diaz torna al Real Madrid Maldini punta Otavio: piace anche alla Roma

vedi letture

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in estate il Milan farà delle valutazioni anche per il ruolo di trequartista. Maldini lavorerà per abbassare il costo d'acquisto di Brahim Diaz, oppure proverà a rinnovare il prestito. Se l'affare non dovesse andare in porto, il Milan si fionderebbe su Otavio del Porto. Il giocatore, che piace molto, è in scadenza di contratto. Da registrare l'interesse della Roma, con la squadra di Friedkin pronta a duellare con il Milan.