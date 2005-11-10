TMW
Milan, sondaggio per Gorby del Braga: è un obiettivo in caso di partenza di Fofana
TUTTOmercatoWEB
I rossoneri guardano ancora una volta in Portogallo e pensano a un talento classe 2002 per rinforzare la mediana di Amorim.
Sondaggio del Milan per Gorby. Secondo quanto raccolto da TMW, i rossoneri nelle ultime ore hanno chiesto informazioni al Braga per il centrocampista franco-haitiano classe 2002. Il giovane mediano del club portoghese è un obiettivo in caso di addio di Fofana in mediana.
Ecco quanto chiede il Braga
Per il cartellino di Gorby, sotto contratto attualmente fino al 2028, il Braga chiede circa 20 milioni di euro. Su di lui, oltre a quello del Diavolo, va registrato inoltre pure l'interesse del Manchester United.
Fonte Raimondo De Magistris
Articoli correlati
Altre notizie Serie A