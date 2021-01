Milan su Zaha? Per Hogdson non è una sorpresa: "Ma serve sistemare tante cose"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Crystal Palace Roy Hogdson non si è detto stupito dell'interesse di grandi club, come PSG e Milan, per il gioiello dei Glaziers Wilfried Zaha: "Ci sono state molte speculazioni su di lui negli anni e lascio cadere queste preoccupazioni. Sta bene e non mi sorprende che ci siano club che vorrebbero ingaggiarlo, ma tante cose vanno sistemate prima che un giocatore lasci un club. Io sono felice che al momento Zaha stia giocando così e stia dimostrando disciplina, concentrazione e passione per il calcio e il club. Finché non avrò motivo di pensare il contrario, mi aspetto che continui così".