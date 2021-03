Milan, Tomori impressiona. E può migliorare anche la fase di possesso

vedi letture

A lato del successo ottenuto contro la Roma, che tiene in piedi le velleità da scudetto del Milan lasciando inalterato il distacco dalla capolista Inter, gli applausi più fragorosi sono quelli rivolti a Tomori. Il difensore arrivato in prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoneri dal Chelsea, ha impressionato per affidabilità e fisicità, segnando un netto spartiacque con il rendimento dell’ultimo Romagnoli che aveva destato qualche preoccupazione rispetto alla solidità arretrata dei meneghini.

Il classe ’97 invece ha dato ampi segnali di sicurezza in qualsiasi circostanza nella quale le sue qualità siano state effettivamente sollecitate, tanto nell’uno contro uno quanto nei recuperi in velocità che hanno dato la netta impressione di rappresentare la specialità della casa. Un appiglio, quest’ultimo, che potrebbe fare la differenza anche in fase di costruzione. La possibilità di poter contare su un baluardo arretrato in grado di potersela giocare ad armi pare anche con attaccanti avversari lanciati a rete, invita la squadra che lo ha a disposizione anche alla possibilità di assumersi qualche rischio in più, aggiungendo interpreti alla fase di manovra o attivandola in maniera più aggressiva e di conseguenza potenzialmente più efficace. In attesa di comprendere se ci sarà un seguito effettivo ai primi segnali più che confortanti, è il caso che i soldi necessari per l’eventuale riscatto li si inizi a mettere da parte…