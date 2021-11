Milan, Tomori verso il forfait anche con l'Atletico Madrid: l'inglese lavora a parte

vedi letture

Diminuiscono le già basse speranze del Milan di poter avere a disposizione Fikayo Tomori contro l'Atlético Madrid in Champions League. Secondo quanto riferito da milannews.it, il difensore centrale inglese, alle prese con un problema all'anca, ha lavorato a parte in quel di Milanello. Domani la squadra rossonera partirà nel primo pomeriggio alla volta della capitale spagnola, quasi sicuramente senza Tomori: la sfida con i Colchoneros è in programma al Wanda Metropolitano mercoledì alle 21.