Milan, Tonali sorride: può farcela per Verona. Ibra oggi torna a Sanremo: le tappe per il rientro

Buone notizie per il Milan in vista del match di domenica contro l'Hellas Verona. Uscito al 45esimo del match di ieri sera contro l'Udinese, il centrocampista classe 2000 Sandro Tonali ha rimediato una piccola contrattura che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza a Verona: l'esser uscito per tempo ha infatti limitato i danni, con Tonali che sarà quindi presto a disposizione di Pioli.

Discorso diverso per Zlatan Ibrahimovic, ieri assente per l'infortunio rimediato contro la Roma. L'attaccante svedese ha svolto quest'oggi cure mediche e pranzo a Milanello e nel pomeriggio tornerà a Sanremo per prendere parte alle prossime tre serata del Festival.

Ibrahimovic farà un nuovo controllo due giorni prima del match col Napoli e l'obiettivo è quello di recuperarlo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. Scontata quindi la sua assenza domenica e giovedì prossimo a Manchester, quasi certa quella contro il Napoli.