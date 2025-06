Niente Juve per Tonali: l'ex Milan ha rifiutato tutte le offerte, vuole restare al Newcastle

vedi letture

La Juventus non riuscirà, almeno in questa sessione di mercato, a portare a Torino Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, attualmente al Newcastle e reduce da mesi complicati a causa della squalifica per scommesse, avrebbe infatti espresso la propria intenzione di restare in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tonali non ha mai realmente aperto a un ritorno in Italia, nonostante l’interesse concreto dei bianconeri. La Juve aveva individuato nel mediano ex Milan un rinforzo ideale per dare qualità e dinamismo alla zona centrale del campo.

Frattesi e Tonali restano nel mirino, ma non in pole

Nonostante il rifiuto attuale, Tonali non esce completamente dai radar juventini, così come Davide Frattesi dell'Inter, che ha estimatori anche all’estero. Entrambi restano nomi monitorati per il futuro, soprattutto se dovessero aprirsi spiragli più avanti. Per ora, però, la priorità della Juventus sembra essere Ederson dell'Atalanta, mentre l’idea Tonali viene congelata in attesa di tempi più favorevoli.

Quanto costa Ederson

Ederson, arrivato a Bergamo dopo l'ottimo impatto con la Salernitana e cresciuto esponenzialmente sotto la gestione Gasperini, al momento non è in vendita e l'Atalanta ascolterà soltanto maxi offerte, di quelle irrinunciabili (non meno di 50 milioni di euro). Per quanto riguarda le sue pretendenti, l'Inter dovrà prima cedere per tentare l'eventuale assalto, i bianconeri potrebbero invece studiare un'operazione alla Koopmeiners per cercare di convincere la Dea. L'intenzione, però, è quella di non cedere pezzi pregiati dell'attuale rosa: il brasiliano resta un giocatore di livello e in grado di adattarsi alla perfezione al gioco di Ivan Juric.