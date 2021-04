Milan, tre club spagnoli interessati a Castillejo. In entrata è Ikone il nome in cima alla lista

Il futuro di Samuel Castillejo potrebbe essere lontano dal Milan. Lo spagnolo non ha mai convinto del tutto e non è da escludere che possa finire sul mercato. Le pretendenti non mancano: secondo quanto riportato da Tuttosport, sulle tracce dell'esterno rossonero (valutato 8-10 milioni) ci sono Siviglia, Valencia e Atletico Madrid. In entrata, Maldini e Massara stanno invece valutando diversi prospetti per il ruolo di esterno destro. Quello che piace maggiormente (ma è anche quello che costa di più) è Jonathan Ikone del Lille. Sul taccuino ci sono anche Josip Ilicic e Florien Thauvin, anche se su quest’ultimo si sono un po' spente le velleità.