Milan-Udinese, Runjaic: "Non giocheremo a 4 come all'andata. Puntiamo a portare Buksa"

Nel corso della conferenza stampa pre-partita, il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato della possibile formazione che scenderà in campo a San Siro:

"Non voglio escludermi nessuna opportunità, il 3-4-2-1 resta un'opzione così come il 3-5-2, sicuramente non giocheremo a 4 come all'andata, il che non vuol dire che non stiamo pensando a dei cambiamenti. Davis chiaramente contro il Como ci è mancato, un giocatore in fiducia, in forma e che ci dà tanto. Ci sono diverse opportunità, prenderò delle decisioni definitive prima della gara".

Come arriva la squadra alla partita?

"Se tutto va bene Zemura ci sarà nelle ultime due o tre partite. Buksa invece ha lavorato molto bene, il piano è di portarlo con noi a Milano, vedremo se potrà scendere in campo. Averlo con noi sarebbe già una bella notizia, se riuscirà a lavorare anche tutta la settimana prossima migliorerà ulteriormente e sarà con noi per le partite. Ha giocato un'annata a livello medio, purtroppo ha avuto degli infortuni, è ragazzo con ambizioni, che lavora duramente e che sta lavorando tanto per tornare in campo. Vuole mostrare qualità e di poter essere un giocatore importante per noi. Incrocio le dita per lui che possa dare il suo contributo. Fino ad ora ha mostrato le sue qualità a tratti, segnando due gol importanti per noi. Un primo passo importante sarebbe averlo con noi domani in panchina, vedremo se la rifinitura andrà bene, ma sono fiducioso che sia con noi".