Milan, una buona notizia per Pioli: Bennacer verso la convocazione col Frosinone

Un raggio di sole in casa Milan. I rossoneri, alle prese con diversi infortuni in questa stagione, sono infatti sempre più vicini a riaccogliere Ismaele Bennacer. Il centrocampista algerino, secondo quanto riferito da MilanNews, potrebbe infatti tornare a disposizione per la prossima di campionato contro il Frosinone. Decisivi gli allenamenti di oggi e domani, ma le sensazioni sono positive.

Out da maggio. L'ultima partita disputata da Bennacer risale al 10 maggio 2023, semifinale di Champions League d'andata contro l'Inter. L'euroderby del regista durò poco più di un quarto d'ora, a causa di un grave infortunio al ginocchio. Più di sei mesi dopo, Pioli è pronto a riabbracciarlo, anche se chiaramente al centrocampista servirà il tempo necessario per ritrovare la forma ottimale.

Kjaer e Leao ancora a parte.

Non arrivano buone notizie invece su altri due fronti. Simon Kjaer e Rafael Leao hanno lavorato a parte anche oggi e non recupereranno per la gara contro il Frosinone, così anche come tutti gli altri infortunati dei rossoneri. Problema non da poco per Stefano Pioli che dopo la sconfitta dolorosa in Champions League contro il Borussia Dortmund non potrà perdere terreno in campionato, trovandosi di fronte un Frosinone in fiducia dopo la vittoria contro il Genoa di domenica scorsa.