TMW Milan, visite terminate per Moreira. Pulisic e Gabbia migliorano in vista del Torino: il punto

Il Milan si prepara alla prima giornata di Serie A e in vista della sfida contro il Torino la buona notizia arriva dai miglioramenti di Pulisic e Gabbia.

Il Milan attende di ufficializzare il colpo Diego Moreira e dopo il suo arrivo a Linate nella mattinata di oggi il giocatore, in arrivo dallo Strasburgo, ha terminato le visite mediche.

I dettagli dell'affare

L'affare per Diego Moreira si è chiuso nelle scorse ore con il Milan che per strapparlo alla concorrenza ha dovuto versare nelle casse dello Strasburgo 50 milioni di euro di base fissa a cui si aggiungeranno alcuni bonus (alcuni di facile raggiungimento, altri più difficili) per arrivare a 65 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

Pulisic e Gabbia

Nel frattempo Pulisic ha svolto la prima parte di allenamento con il resto del gruppo e sta migliorando in vista dell'esordio in campionato contro il Torino, in programma per domenica. Matteo Gabbia invece rientrerà in gruppo da domani.