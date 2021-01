Milik all'OM, la prossima sarà la settimana decisiva: da Marsiglia spingono per chiudere

La prossima sarà la settimana decisiva per il trasferimento di Arkadiusz Milik dal Napoli all'Olympique Marsiglia. Dopo il sì del giocatore e l'accordo sulla formula del trasferimento (clicca qui per tutti i dettagli), adesso ci sarà da limare la distanza tra domanda e offerta. Che ancora c'è ma non è particolarmente consistente: il Marsiglia e in particolar modo il suo allenatore Villas-Boas vogliono però l'attaccante il prima possibile e, per questo motivo, proveranno a chiudere l'accordo già nei primi giorni della prossima settimana.