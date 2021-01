tmw Milik e il Marsiglia, avanti tutta: prima il rinnovo col Napoli, poi prestito con obbligo

L'Olympique Marsiglia è in pressing per un sogno chiamato Arkadiusz Milik. Un giocatore sul quale c'era con forza l'Atletico Madrid ma per il quale le richieste del Napoli hanno portato i Colchoneros a guardare altrove. 15 milioni, non uno di meno, poi con il passare dei giorni anche il club di Aurelio De Laurentiis ha iniziato a realizzare che urgeva essere malleabili sulle pretese per risolvere il caso relativo al futuro del polacco.

Il sogno Milik Il direttore sportivo dell'OM, Pablo Longoria, è uno dei più attivi sul mercato mondiale. E a stretto giro con l'Italia: ha preso Pol Lirola dalla Fiorentina, ha dato in prestito Kevin Strootman al Genoa e ora vuole un grande nove per l'attacco di André Villas-Boas. Il nome del polacco è sempre stato il primo della lista e il lavoro fatto insieme agli intermediari è stato lento, preciso, instancabile e inesorabile.

L'offerta, i dettagli Adesso, l'OM ha rotto gli indugi. L'ultima proposta formale sul tavolo di De Laurentiis e Chiavelli è di 7 milioni di euro più bonus consistenti. Una proposta che il Napoli sta pensando ora di accettare. Formalmente i prossimi passaggi, qualora nei prossimi giorni le parti dovessero trovarsi d'accordo, dovranno essere questi: Milik dovrà rinnovare il contratto per due anni col Napoli, visto che l'accordo è in scadenza nel giugno 2021. Dopo la firma, formale, Milik potrà trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza al Marsiglia. Cifre e dettagli tutti sul tavolo, il polacco ha detto sì a Longoria e AVB. Adesso l'ultima risposta da dare è di De Laurentiis.