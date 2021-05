Milito e lo scudetto Inter: "Dopo 11 anni ci siamo tolti un peso. Il primo sms l'ho inviato a Zanetti"

"Ci voleva questo scudetto, l'Inter è stata tanto tempo senza neanche lottare per vincere e una società del genere deve avere sempre l'obbligo almeno di provarci". Parla così il grande eroe del Triplete nerazzurro, Diego Milito, ai microfoni di Sky Sport: "Questo scudetto interrompe anche un ciclo di nove anni della Juventus, per questo diventa ancora più importante. L'Inter si è tolta un peso e anche noi del Triplete lo festeggiamo, spero che possa essere l'inizio di un ciclo vincente. Conte come Mourinho? Non mi piacciono i paragoni, ognuno ha il suo stile e la sua mentalità. Da fuori vedo un grande feeling tra squadra e allenatore e questo è importantissimo per vincere qualunque trofeo. Ritengo Conte un grandissimo allenatore, per tutto quello che ha vinto nella sua carriera. Primo messaggio dopo la vittoria dello scudetto? L'ho mandato a Zanetti, conosco il suo amore per l'Inter e so quanto ci tiene a questi colori".