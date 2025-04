Mkhitaryan: "Se l'Inter vuole che resti, volentieri. Altrimenti cercherò la felicità altrove"

In tanti si sono meravigliati delle dichiarazioni di ieri in conferenza stampa di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, che ha detto che addirittura a fine anno potrebbe ritirarsi. In realtà, come specificato da Amazon Prime Video, quella dell'armeno è da intendersi più come una battuta e infatti lui stesso ha risposto così a una domanda sul suo futuro: "Ho già detto che vorrei rimanere qui un altro anno, ma vediamo. Abbiamo talmente tante partite che non c'è tempo per pensare il contratto per cui finiremo la stagione e ci penseremo con la società. Se vogliono che resti, volentieri, altrimenti cercherò la felicità da un'altra parte".

Che partita si aspetta contro il Bayern Monaco e cosa servirà?

"Dobbiamo fare del nostro meglio e prepararci benissimo perché magari nemmeno il 100% ti può aiutare. Dobbiamo fare il massimo".

Come risponde a chi ha detto che avete festeggiato troppo?

"Non era un festeggiamento, eravamo felici. Siamo maturi, abbiamo esperienza e sappiamo che queste partite si giocano in due atti, a casa e fuori. Magari hanno visto altro, ma siamo stati felici per il risultato, sapendo che ci aspettava un'altra partita".

Credete alla possibilità di vincere la Champions?

"Al momento l'obiettivo è andare avanti e poi vedremo se arriveremo in finale o no".