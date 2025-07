Monaco-Torino, atto II. Le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Israel e Aboukhlal

Dopo la sconfitta di ieri, il Torino torna subito in campo in amichevole e sfida nuovamente il Monaco, nel particolare doppio impegno ravvicinato con i monegaschi. Marco Baroni, ovviamente, cambia praticamente tutto in termini di formazione di partenza rispetto a quella vista ieri pomeriggio.



Debutto da titolare per i due ultimi acquisti arrivati dal mercato: tra i pali c’è Franco Israel, sulla trequarti ecco Zakaria Aboukhlal. Nelle fila avversarie, da segnalare la presenza dell'ex granata Singo. Di seguito le formazioni ufficiali della partita: fischio d'inizio previsto alle 10.30.

MONACO (4-4-2): Lienard; Singo, Mawissa, Ouattara, Teze; Minamino, Coulibaly, Magassa, Michal; Embolo, Balogun. Allenatore: Hutter

TORINO (4-2-3-1): Israel; Dembele, Ismajli, Coco, Biraghi; Tameze, Ilic; Cacciamani, Sanabria, Aboukhlal; Gabellini. Allenatore: Marco Baroni