Monchi: "Il percorso di Gomez da noi è appena iniziato. Ferrari-Castillejo? Non c'è nulla"

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ex dirigente della Roma, ha parlato a Sky Sport: "Credo che Sergio Ramos stia palrando col Real Madrid per restare. Ferrari del Sassuolo è un buon giocatore ma non c'è niente di concreto. Lo stesso discorso vale per Castillejo, abbiamo tanti giocatori in questo ruolo. Il Papu Gomez è contento qui e noi siamo contenti di lui. Credo che il suo percorso da noi sia appena iniziato".