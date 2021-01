Montiel-Roma, conferme su un affare in chiusura. Può arrivare dopo la Libertadores

Gonzalo Montiel si avvicina alla Roma. Il Corriere dello Sport oggi in edicola conferma di un accordo col River Plate per una cifra intorno ai 7 milioni di euro: il calciatore dovrebbe trasferirsi in giallorosso appena sarà conclusa l’avventura nella Copa Libertadores che vede il club di Buenos Aires in semifinale contro il Palmeiras.